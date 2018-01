Comissão vai ouvir Estados sobre segurança Os líderes partidários na Câmara e no Senado decidiram, na tarde desta terça-feira, em reunião com os presidentes das duas casas do Congresso, criar uma comissão especial mista incumbida de percorrer o País e ouvir governadores e secretários estaduais de Segurança Pública e, posteriormente, fazer uma triagem dos projetos considerados prioritários pelo Congresso para combater a criminalidade de forma mais eficaz. A comissão será instalada em 15 de fevereiro, quando o Congresso volta do recesso parlamentar, e terá 60 dias de prazo para concluir seus trabalhos. Uma nova reunião de líderes para tratar do mesmo assunto foi marcada para 26 de fevereiro. O líder do PT na Câmara, deputado Walter Pinheiro (BA), disse que foi contra a criação da comissão. Ele defendeu, na reunião, a convocação da Comissão Representativa do Congresso para discutir o assunto, a partir desta quinta-feira. Pinheiro disse que esta é a sétima vez que se faz reunião desse tipo para definir prioridades de um plano nacional de segurança pública, sem resultados efetivos. Ele mencionou o assassinato de pessoas num cinema, em São Paulo; a morte de uma refém num ônibus, no Rio de Janeiro; a rebelião nos presídios, comandada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC); a greve de policiais em alguns Estados; o assassinato do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos; os atentados ao World Trade Center e, agora, o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Pinheiro disse que o Congresso tem feito sua parte ao discutir projetos polêmicos na área de segurança pública, mas que essa discussão não avança por falta de iniciativa do governo. Ele observou que o governo afirma que a segurança pública é uma prioridade, mas, até 22 de dezembro passado, apenas 26% do orçamento para aquisição de equipamentos pela Polícia Federal e 53% dos recursos para prevenção contra o crime organizado haviam sido liberados. Ele lembrou, ainda, que a pauta de votações do plenário da Câmara vai estar trancada por medidas provisórias e projetos polêmicos, alguns deles tratando da demissão sumária de servidores públicos. Avaliou que será difícil desobstruir essa pauta e incluir projetos prioritários na área de segurança pública, logo no reinício dos trabalhos do Legislativo. Na reunião desta terça dos líderes partidários com os presidentes do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), e da Câmara dos Deputados, Aécio Neves (PSDB-MG), foi aprovada, também, a criação de uma comissão permanente de Segurança Pública na Câmara. Entretanto, para instalar essa comissão, será necessário desobstruir a pauta do plenário daquela Casa para votar um projeto de decreto legislativo criando essa comissão.