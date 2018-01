Comissão vai apurar entrada de Morales no País A Corregedoria do Itamaraty instituiu nesta terça-feira, 27, comissão de sindicância para apurar os fatos relacionados à saída do senador boliviano Roger Pinto Molina da Embaixada do Brasil em La Paz e sua entrada em território brasileiro. A comissão será presidida pelo assessor especial do ministro da Controladoria-Geral da União, o auditor fiscal da Receita Federal Dionísio Carvalhedo Barbosa, e será integrada ainda pelos embaixadores Clemente de Lima Baena Soares e Glivânia Maria de Oliveira.