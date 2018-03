Comissão vai apurar ações de prefeito de Campinas Os Vereadores de Campinas aprovaram por unanimidade a formação de uma Comissão Processante para apurar as ações do prefeito Hélio de Oliveira Santos (PDT) em sessão ordinária realizaa hoje. Foram 33 votos pelo sim, quando seriam necessárias somente 17 assinaturas, surpreendendo até os vereadores da oposição já que o prefeito dispunha de grande maioria como base aliada de seu governo. Após 90 dias de trabalhos, a Comissão Processante põe em votação o impeachment (afastamento) do prefeito Santos.