Comissão termina votação sobre projeto de Código

O próximo passo a ser cumprido é a aprovação do projeto no plenário do Senado, o que pode ocorrer na próxima semana. Depois disso, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. A votação de hoje demorou cerca de 5 horas e foi marcada por protestos de manifestantes contrários ao projeto.

O texto-base do novo Código Florestal, em substitutivo do senador Jorge Viana (PT-AC), havia sido aprovado ontem pela CMA, com votos contrários dos senadores Lindbergh Farias (PT-RJ), Randolfe Rodrigues (PSOL- AP) e Marinor Brito (PSOL-PA). Quando chegar na Câmara, os deputados poderão rejeitar partes ou todos os pontos que foram modificados no Senado, mas não será possível fazer alterações.