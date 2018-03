Comissão tenta votar relatório preliminar da LDO O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Lobão Filho (PMDB-MA), abriu nesta terça-feira a reunião do colegiado para tentar votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A sessão está esvaziada, com a presença de apenas seis deputados e dois senadores. O deputado Danilo Fortes (PMDB-CE) deve fazer a leitura do seu relatório preliminar.