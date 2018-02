Comissão suspende R$ 224 mi para Rodoanel de SP A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje a supressão de R$ 224 milhões destinados à construção do anel rodoviário de São Paulo. A proposta foi defendida pelo deputado Giovanni Queiroz (PDT-PA), que também propôs a retirada de R$ 65 milhões do Orçamento para a construção de quatro Tribunais de Justiça (TJ) em Brasília. A iniciativa de Queiroz marcou o fim da votação do relatório-geral ao Orçamento 2008 elaborado pelo relator, deputado José Pimentel (PT-CE). No entanto, o relator assegurou que os recursos correspondentes aos cortes propostos pelo pedetista não serão redirecionados para outras finalidades. Segundo ele, os recursos suprimidos deverão ser recuperados para as destinações inicialmente previstas em votação no plenário do Congresso, prevista para a quarta-feira. De acordo com a Agência Câmara, no caso do Rodoanel a decisão de suprimir R$ 224 milhões dos R$ 264 milhões previstos para a construção de 25 quilômetros de rodovia foi fruto de uma confusão dos parlamentares que acreditavam estar votando pela rejeição do destaque com a proposta de Queiroz.