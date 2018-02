Comissão se reúne na segunda e deve analisar caso Lupi

A Comissão de Ética Pública se reunirá na próxima segunda-feira no Palácio do Planalto. No primeiro encontro do ano, os membros da comissão devem voltar a analisar o caso do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, criticado pela comissão por acumular os cargos de ministro e de presidente do PDT. Em dezembro, a comissão enviou ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugerindo a demissão de Lupi. Até o momento, Lula não respondeu ao pedido feito pela comissão.