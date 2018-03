Comissão rejeita requerimento de convocação de Palocci

Três requerimentos solicitavam audiência pública e convocação do ministro para explicar o aumento de seu patrimônio nos últimos quatro anos e da empresa de consultoria Projeto, de propriedade dele. Outro requerimento pedia a convocação do presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, Sepúlveda Pertence, para esclarecer os motivos pelos quais o colegiado decidiu não investigar a evolução patrimonial de Palocci.

Outro requerimento da oposição rejeitado pelos governistas pedia a presença do presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Antonio Gustavo Rodrigues, para explicar os mecanismos de fiscalização adotados para verificar as movimentações financeiras "atípicas" e a legalidade da evolução patrimonial de Palocci. Pela manhã, a estratégia da oposição na comissão foi adiar a votação, diante da certeza da derrota.