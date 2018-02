Comissão quer mais detalhes da Operação Porto Seguro

Em 3 de dezembro do ano passado, a comissão decidiu pedir informações a Rosemary, Weber Holanda e aos irmãos Vieira. Segundo Lacombe, a matéria é "muito complexa", o que levou à necessidade de um novo pedido.

De acordo com o presidente da comissão, o prazo começa a contar a partir do dia em que cada um dos quatro receber a notificação - um deles foi avisado na semana passada, de acordo com Lacombe. A próxima reunião da Comissão de Ética Pública da Presidência da República está marcada para 15 de abril.