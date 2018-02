Comissão quer investigar papel dos EUA na repressão

A decisão foi tomada ontem após depoimento do ex-deputado federal Ricardo Zarattini (PT-SP) durante uma audiência pública da comissão. Ele recordou que, em 1969, quando esteve preso no Recife, na sede do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), foi interrogado na presença de dois funcionários do consulado americano. Um deles era Richard Huntington Melton, que mais tarde se tornou embaixador dos EUA no Brasil.

Segundo Zarattini, o interrogatório ocorreu após várias sessões de tortura. "Os dois não me torturaram", esclareceu. "Um deles me perguntou: ?Por que você é contra os Estados Unidos?? Eu respondi que não era contra os Estados Unidos, mas contra o imperialismo".

Zarattini militava no Partido Comunista Revolucionário e tentava organizar um movimento de guerrilha rural na zona canavieira pernambucana. Depois do interrogatório, disse ontem, não viu mais os americanos.

Só foi saber que um deles era Melton em 1989, quando foi nomeado embaixador e os jornais publicaram fotos dele. O caso provocou polêmica na época e a aceitação da nomeação, o chamado agreement, demorou mais que o usual. Segundo informações obtidas por Zarattini, o Itamaraty teria consultado o Ministério da Justiça, que afirmou não haver indicação do envolvimento de Melton com o Dops.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Comissão Estadual vai oficiar a Comissão Nacional e a Comissão Helder Câmara, de Pernambuco, para que seja investigado de maneira mais detalhada o envolvimento de Melton com a repressão. "A participação do agente diplomático no interrogatório é gravíssima", disse ontem Amélia Telles, assessora da comissão. "E esse caso não é único."

Zarattini disse que decidiu rever o caso de Melton após a leitura de reportagem do Estado, publicada em fevereiro, revelando que um agente do consulado americano em São Paulo era frequentador assíduo do Dops paulista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.