Comissão pedirá CPI de obra na Assembléia de SP O presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas da Assembléia Legislativa de São Paulo, Sebastião Almeida (PT), afirmou ontem que pedirá, ao retornar do recesso parlamentar, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) na Casa para investigar a Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS). A estatal foi contratada pela Assembléia para gerenciar a construção dos novos gabinetes. A obra deveria ter sido entregue em março passado. Não foi e está parada desde setembro. Além disso, teve seu valor encarecido em 168% - de R$ 10 milhões para R$ 26,8 milhões. Desde a semana passada, ela é alvo de investigação pelo Ministério Público. ?Que moral terá a comissão de obras para investigar as obras do governo se deixarmos um escândalo desse tipo dentro da Casa sem apuração? ?, argumentou Almeida, que defende estender a investigação a outras obras que são supervisionadas pela CPOS. A Assembléia tem 11 CPIs à espera de instalação. E há 5 em funcionamento, que devem encerrar os trabalhos em abril. Almeida sabe, porém, que as chances de abertura de uma CPI para investigar a CPOS são remotas. Para protocolar o requerimento, ele terá que conseguir a assinatura de 32 dos 94 deputados. Depois, seguindo o critério adotado pela presidência da Casa, o pedido terá de entrar no fim da fila. ?Vou tentar convencer o maior número de deputados e também vou falar com o presidente da Casa?, disse o petista, referindo-se a Vaz de Lima (PSDB). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.