Comissão pedirá a Costa explicação sobre Rede de TV Pública O deputado Paulo Bornhausen (PFL-SC) apresentou nesta quarta-feira à Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara requerimento para que o ministro das Comunicações, Hélio Costa, preste esclarecimentos sobre a criação da Rede Nacional de TV Pública, anunciada nesta semana. Segundo justificativa apresentada pelo deputado, a notícia de que Costa havia proposto a criação da rede "surpreendeu e preocupou" o setor de TVs públicas, que está discutindo o futuro da televisão pública do País. O deputado diz que em abril será realizado o 1º Fórum Nacional de TVs Públicas no Brasil, promovido pelo Ministério da Cultura, e que esse seria o "fórum adequado" para a apresentação dessa proposta. Bornhausen diz ainda que a medida causa preocupação também em relação ao futuro de radiodifusores pequenos e independentes. Segundo Costa,o projeto deve ficar pronto em dois meses, e a TV do Executivo entraria em operação ao final deste ano. A estimativa é que o projeto irá custar R$ 250 milhões ao longo de quatro anos. A tendência do governo é aproveitar a estrutura da Radiobrás.