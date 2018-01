Comissão pede que Dilma e Congresso reconheçam que JK foi assassinado

São Paulo - Depois de apresentar nesta terça-feira, 10, a conclusão de um relatório elaborado nos últimos nove meses, a Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo declarou que o ex-presidente Juscelino Kubistchek foi assassinado e vítima de um complô liderado pelo general João Batista Figueiredo.

O grupo pedirá ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Presidência da República que retifiquem a causa mortis de JK.

Oficialmente, o ex-presidente morreu em um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra, em 22 de agosto de 1976. A tese apresentada pelo documento, que tem 30 páginas e é dividido em 92 provas, é que o motorista de JK, Geraldo Ribeiro, foi morto com um tiro antes da colisão do automóvel.

"Vamos pedir uma nova exumação dos ossos de Ribeiro", afirmou o vereador Gilberto Natalini (PV), presidente da Comissão. A primeira exumação foi feita em 14 de agosto de 1996.

Em depoimento que consta do relatório, o perito criminal Alberto Carlos de Minas declarou ter visto um furo no crânio do motorista com "característica de buraco provocado por projétil de arma de fogo".

Na ocasião, segundo o perito, as autoridades de Minas Gerais teriam proibido que ele fotografasse o crânio, alegando que ele estaria "esfacelado".