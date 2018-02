Comissão pede explicações a ministro sobre investigação contra Rose

Brasília - A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado aprovou na manhã desta terça-feira, 14, um pedido de esclarecimento dirigido ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, para explicar suposta investigação paralela que sua pasta teria feito à apuração da Casa Civil sobre Rosemary Noronha, ex-chefe do escritório da Presidência em São Paulo. Ele não é obrigado a comparecer pessoalmente.

O requerimento do senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) foi aprovado com votos favoráveis de cinco dos oito parlamentares presentes na comissão. A convocação foi motivada por uma matéria da revista Veja, segundo a qual a pasta comandada por Gilberto Carvalho teria tentado interferir na sindicância aberta na Casa Civil para descobrir como Rosemary atuava no escritório. Tudo isso a pedido da presidente Dilma Rousseff.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rosemary foi afastada do escritório da Presidência em São Paulo, no fim do ano passado, depois das ações da Operação Porto Seguro, da Polícia Federal, sob acusações de usar o cargo para traficar interesses, influenciar decisões e indicar pessoas em órgãos públicos.