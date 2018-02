Comissão ouve religiosos que colaboraram com ditadura O grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade que se propõe a esclarecer a atuação de igrejas durante a ditadura militar poderá chamar a depor religiosos que colaboraram com o regime. São pessoas de difícil identificação, já que seus nomes não constam de documentos, e que não seriam necessariamente obrigados a falar o que sabem, segundo Jorge Atílio, coordenador do grupo.