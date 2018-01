Comissão ouve militares acusados de morte no DOI-Codi RJ Quatro militares acusados da tortura e morte do dirigente comunista Mário Alves, em 1970, no DOI-Codi do Rio, serão ouvidos nesta quarta-feira, 14, por integrantes das Comissões Nacional e Estadual da Verdade, na Assembleia Legislativa. Os ex-tenentes do Exército Luiz Mário Correia Lima, Roberto Duque Estrada e Dulene Garcez e o ex-major do Corpo de Bombeiros Valter da Costa Jacarandá foram intimados pela Polícia Federal.