Comissão no Senado cria novos cargos de diplomatas

De iniciativa da Presidência da República, a proposta prevê que o provimento das vagas será gradual, a partir deste ano, mediante autorização do Ministério do Planejamento e observada a disponibilidade orçamentária. Parecer do relator, senador Gim Argello (PTB-DF), informa que atualmente há 1.285 diplomatas em atividade e 849 oficiais de chancelaria.

A exposição de motivos do governo informa que, entre missões diplomáticas permanentes, repartições consulares e delegações, já existem 223 representações diplomáticas brasileiras em todo o mundo. E que a ampliação dos cargos se deve "às extraordinárias transformações em curso no cenário internacional, que apresentam complexos desafios à política externa brasileira".