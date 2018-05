Comissão Mista do Senado ouve Felix, Lacerda e Corrêa

Em reunião fechada, a Comissão Mista de Controle de Órgãos de Inteligência, no Congresso Nacional, ouvirá nesta tarde o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Jorge Armando Felix; o diretor-geral afastado da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Paulo Lacerda, e o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa. Eles foram convidados para falar sobre o grampo telefônico envolvendo o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres (DEM-GO). Veja Também: ESPECIAL:entenda o escândalo dos grampos Além deste caso, eles também falarão sobre as supostas gravações clandestinas de ligações telefônicas dos senadores Tião Viana (PT-AC), Arthur Virgílio (PSDB-AM) e Tasso Jereissati (PSDB-CE). A comissão mista é formada pelos líderes da Maioria na Câmara e no Senado, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) e senador Valdir Raupp (PMDB-RO), os líderes da Minoria, deputado Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) e senador Mário Couto (PSDB-PA), e os presidentes das comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional das duas Casas, deputado Marcondes Gadelha (PSB-PA) e senador Heráclito Fortes (DEM-PI), que será o presidente da comissão.