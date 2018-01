Comissão Mista aprova relatório preliminar da LDO A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso aprovou nesta quinta-feira o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2014. A partir desta sexta-feira, 09, deputados e senadores deverão apresentar emendas ao texto até o dia 15. A expectativa é o que o relatório final vá à votação na comissão no dia 22. De acordo com o relator, deputado Danilo Forte (PMDB-CE), é possível votar o projeto da LDO no plenário do Congresso até o dia 31.