Comissão Mista aprova relatório final de orçamento

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou na noite desta quinta-feira, 27, em votação simbólica, o relatório final da proposta orçamentária para este ano, com um corte de R$ 12,4 bilhões em custeio, pessoal e investimento para compensar a perda de R$ 39 bilhões provocada pelo fim da CPMF. A votação dos 571 destaques para alterar o texto do relator, deputado José Pimentel (PT-CE), foi adiada para esta quinta-feira, 28, em nova reunião da Comissão marcada para as 10h30. Antes de iniciar a votação do relatório final, a Comissão rejeitou requerimento apresentado pelo vice-líder do PSDB, deputado Wanderlei Macris (SP), que pedia a retirada do Anexo de Metas Prioritárias do relatório final. No anexo estão previstos mais de R$ 500 milhões para atender ações integrantes do anexo aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Com o adiamento das votações dos destaques, a votação do relatório final do orçamento para 2008, no Plenário do Congresso Nacional, deverá ocorrer na próxima semana.