Comissão Mista aprova proposta de Orçamento de 2008 A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem à noite o texto principal do relatório do deputado José Pimentel (PT-CE) sobre a proposta orçamentária da União para 2008. Os deputados e senadores voltarão a se reunir hoje para votar os 571 destaques apresentados. O anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi mantido no texto. O PSDB era contra, mas foi vencido. Por conta disso, os tucanos também votaram contra o relatório final e ameaçam levar ao plenário a discussão para a retirada do anexo de metas. Isto porque, segundo denúncias, o anexo beneficiaria apenas um grupo de parlamentares.