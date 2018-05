Comissão julga oito processos em Alagoas A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, com o apoio da Universidade Federal de Alagoas e do governo alagoano, iniciou na sexta-feira, em Maceió, o julgamento de oito processos de pessoas que sofreram perseguição ou se sentiram lesadas pela ditadura militar. Desses processos, cinco pertencem a perseguidos políticos já mortos. Segundo a comissão, cerca de mil processos foram abertos para apurar perseguição política contra alagoanos e apenas 30% foram julgados. Em todo o País, mais de 60 mil processos foram abertos para apurar perseguição do regime militar.