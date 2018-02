Comissão estudará ações de prevenção às catástrofes

No momento mais polêmico da reunião, o secretário de Políticas de Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Barreto de Castro, foi veemente em relação às ações de governo para evitar tragédias como a da região serrana do Rio: "Falamos muito e fizemos muito pouco", resumiu.

Em breve exposição aos parlamentares, Castro - que será substituído no posto pelo pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Carlos Nobre - relatou que há mais de dois anos o ministério tem pronto um "plano de radares" para a prevenção de catástrofes, mas o governo federal não destinou recursos para que saísse do papel.

Segundo ele, o ministério foi orientado a tentar incluir o plano no orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) I e II, sem sucesso. Em seguida, sugeriu que fosse incluído no Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação (PCTI) do ministério, mas que, segundo Castro, não teria fôlego financeiro para custear um projeto de R$ 115 milhões. Castro ponderou que o projeto é simples e não demandaria mais que R$ 36 milhões anuais para ser implantado.

O senador eleito pelo Rio de Janeiro, Lindberg Farias (PT), fez um apelo - sem sucesso - por "uma decisão política" a fim de que os congressistas definissem um prazo para a apresentação e aprovação de um novo marco regulatório sobre sistema de defesa civil, que fixe responsabilidades das autoridades no caso de catástrofes ambientais. "É preciso definir responsabilidades", defendeu.

A senadora Marina Silva (PT-AC), autora do requerimento de convocação da comissão, defendeu a elaboração de um "plano nacional de enfrentamento e prevenção de catástrofes ambientais", com a participação de vários ministérios, e coordenado pela Casa Civil, nos moldes do plano nacional de combate ao desmatamento que ela comandou quando esteve à frente do Ministério do Meio Ambiente. Por fim, o líder do PSDB, senador Álvaro Dias (PR), defendeu a imediata aprovação de projeto de lei que criminalize as autoridades que desrespeitarem a Lei de Ocupação do Solo, permitindo a ocupação desordenada do solo em áreas de risco.