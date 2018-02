Comissão do Senado rejeita viagem prévia à Venezuela Por dez votos a oito, a Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE) rejeitou requerimento do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) que propunha a viagem de uma comissão de senadores à Venezuela. O convite foi proposto pelo prefeito de Caracas, Antonio Ledezma, que participou de audiência pública na CRE na terça-feira. Ele é um dos principais opositores do presidente Hugo Chávez.