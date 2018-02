Comissão do Senado rejeita convocação de 'aloprados' Senadores da base de apoio do governo rejeitaram nesta manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), três requerimentos relacionados ao esquema dos "aloprados". Um deles pedia a convocação da ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, que, segundo a revista Veja, teria participado de uma reunião no gabinete do então senador Aloizio Mercadante (PT-SP) com envolvidos no esquema.