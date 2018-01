Comissão do Senado marca sabatina de diretor da ANTT

A intenção de Requião era realizar uma diligência sobre as denúncias que diz ter contra Figueiredo, antes da sabatina. O senador disse ter informações do Ministério Público Federal e de deputados que participaram de uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, que "responsabilizam Figueiredo por uma série de comportamentos inadequados ou, como diria a presidente Dilma, de malfeitos". Ele lembrou ter solicitado ainda no ano passado que a comissão realizasse uma diligência, solicitando documentos do Ministério Público e da assembleia, antes de marcar a data da sabatina.

"É o interesse nacional, o interesse público. Estou me somando à presidência Dilma no comportamento de faxina. Vou pedir aos deputados da CPI e ao Ministério Público que mandem rapidamente as respostas que estamos pedindo. E depois marcamos a sabatina", propôs. Com exceção do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), os demais integrantes da comissão optaram em realizar a sabatina na semana que vem e só depois examinarem eventuais denúncias contra Figueiredo.