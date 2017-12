Comissão do Senado impõe regra para liminares do Supremo Por 13 votos a 8, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou projeto de lei do senador José Jorge (PFL-PE) que impede a concessão de liminares pelo Supremo Tribunal Federal por apenas um ministro do STF. Pela proposta, a liminar tem que ser concedida pela maioria dos membros do Tribunal, em mandados de segurança contra atos do STF, do presidente da República, das Mesas e das comissões do Congresso ou das duas Casas. Para o relator Demóstenes Torres (PFL-GO), as liminares da forma como são concedidas hoje, por um único ministro, levam a suspeita de que a decisão teria sido política, relacionada a outro tipo de interesse, como o fato de a nomeação do ministro estar de alguma forma ligada ao seu voto. O projeto prevê ainda que somente em caso de extrema urgência ou risco de lesão grave poderá o ministro relator conceder a liminar, que deverá ser posteriormente referendada pelo plenário do Tribunal, como já ocorre hoje. O projeto segue agora para o plenário do Senado e depois para a Câmara.