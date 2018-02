Comissão do Senado flexibiliza horário da Voz do Brasil A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou hoje o projeto de lei que flexibiliza a transmissão do programa Voz do Brasil. Pela proposta, o programa poderá ser exibido, sem cortes, entre 19 e 22 horas - hoje é transmitido entre as 19h e 20h por todas as emissoras de rádio. O texto segue para plenário antes de voltar para uma segunda rodada de votação na Câmara dos Deputados.