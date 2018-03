Comissão do Senado flexibiliza horário da Voz do Brasil A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou hoje o projeto de lei que flexibiliza o horário de transmissão do programa Voz do Brasil. O parecer do senador Antonio Carlos Magalhães Júnior (DEM-BA) prevê que o programa poderá ser exibido a partir das 19 horas e até as 23 horas, considerando o horário de Brasília.