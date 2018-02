Comissão do Senado aprova Trezza para chefiar Abin

A indicação de Trezza, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda será votada pelo plenário do Senado. Ele vem exercendo o cargo de diretor-geral da Abin interinamente, em substituição a Paulo Lacerda.

No início desta tarde, os senadores da comissão continuavam reunidos, em sessão secreta, para ouvir Trezza sobre questões internacionais, principalmente o relacionamento do Brasil com Honduras, Venezuela e Bolívia.