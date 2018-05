Comissão do Senado aprova três nomes para TCU

Dantas tem o apoio de 51 senadores, principalmente do PMDB e do PT, e surgiu após a desistência do senador Gim Argello (PTB-DF). Ex-consultor jurídico do Senado, ele também foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Na sabatina, Dantas apresentou os apoios dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Já Fernando Moutinho, consultor do Senado, tem o apoio do PSDB e do PSB. Sérgio Mendes, auditor do TCU, foi indicado pelo senador Vicentinho Alves (SDD-TO).

Durante a sabatina, os candidatos concordaram com a tese de que o Brasil é pouco auditado e defenderam mais fiscalização sobre as operações de empresas públicas, como a Petrobras e o BNDES. Eles defenderam o aperfeiçoamento do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) e, com exceção de Moutinho, os candidatos criticaram a paralisação de obras públicas em situações de indícios de irregularidades. "O Brasil não pode ficar paralisado por uma decisão burocrática", afirmou Dantas.