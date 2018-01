Comissão do Senado aprova Souza Neto para o Dnit A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou a indicação de Geraldo Lourenço de Souza Neto para compor a diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O relator da matéria, senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT), disse que o currículo de Souza Neto mostra que ele possui formação e experiência profissional adequadas para o exercício do cargo. Ele é formado em Direito e é doutor em Direito Ferroviário. A indicação deve ser apreciada ainda hoje pelo plenário do Senado.