Comissão do Senado aprova projeto que altera LRF A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou hoje projeto que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e permite que os Estados, mesmo tendo seus limites de endividamento estourados, façam novos empréstimos se o dinheiro for utilizado em programas para modernizar a administração pública e reduzir despesas. A matéria, que no início do mês passado já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vai agora a plenário.