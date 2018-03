Comissão do Senado aprova advogado de Cunha para conselho do Ministério Público

Brasília - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 20, o nome de Gustavo do Vale Rocha para a vaga aberta no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Rocha, além de trabalhar para o PMDB, é advogado pessoal do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que tem feito reiteradas críticas ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, atual presidente do conselho. Desde que Janot pediu a abertura de inquérito contra Cunha por causa das investigações da Operação Lava Jato, o peemedebista declarou "guerra" ao procurador.

Durante a sabatina, Rocha foi questionado por senadores se essa ligação com Cunha não o impediria de atuar com independência no órgão, responsável pela fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público e de seus membros. "Eu queria que fosse esclarecido aqui como não interpretar essa designação de vossa senhoria como uma articulação do presidente da Câmara dos Deputados contra uma instituição do Estado democrático de direito que é o Ministério Público Federal", disse o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).

Em sua defesa, o advogado negou que seja o candidato escolhido de Cunha e disse que foi ele quem buscou a indicação para o conselho. Rocha também afirmou que não aceitaria servir como "retaliação". "Eu quis ser candidato há mais de quatro anos. Então, atuarei com independência e não servirei de instrumento de retaliação de forma alguma", disse.

Apesar dos questionamentos, Rocha foi aprovado com o voto favorável de 12 dos 15 presentes na CCJ. A indicação, feita pela Câmara, segue para votação no plenário do Senado.