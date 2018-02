Comissão do Senado aprova adesão da Venezuela ao Mercosul A Comissão de Relações Exteriores no Senado aprovou nesta quinta-feira o protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul. O voto em separado apresentado pelo líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), recebeu o apoio de 12 senadores da comissão e foi rejeitado por cinco. Já o parecer do relator original do projeto, Tasso Jereissati (PSDB-CE), contrário à entrada da Venezuela no bloco econômico do Cone Sul, foi rejeitado por 11 votos a seis, com abstenção do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR).