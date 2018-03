Comissão do Senado adia depoimento sobre espionagem dos EUA

BRASÍLIA - A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado remarcou para o dia 6 de agosto o depoimento do jornalista Glenn Greenwald, responsável por expor os documentos secretos que apontaram as atividades de espionagem dos Estados Unidos pelo mundo, inclusive no Brasil. A informação foi repassada ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, pelo presidente da comissão, senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES).

Glenn Greenwald, colunista do jornal The Guardian, desistiu de comparecer ao colegiado na semana passada com a justificativa de que estava tratando de uma reportagem sensível. Foi ele quem entrevistou o ex-técnico da Agência Central de Inteligência (CIA) Edward Snowden, que lhe vazou e-mails e telefonemas monitorados pelo serviço secreto americano.

O presidente da comissão disse que enviou segunda-feira ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), um ofício para sugerir que integrantes da CRE participem da comitiva do governo federal que deverá ir aos EUA a convite de autoridades americanas. "Seria uma oportunidade para também participarmos da discussão", afirmou Ferraço, ao sugerir que um ou dois integrantes da comissão poderiam acompanhar a comitiva. O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, telefonou para a presidente Dilma Rousseff e se colocou à disposição para receber uma comitiva do governo brasileiro. Dilma aceitou a sugestão.