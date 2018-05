Comissão do Ministério da Justiça cria Revista da Anistia A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça criou hoje, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, a Revista da Anistia Política no Brasil, "como ação integrante do Memorial da Anistia Política no Brasil". A revista terá circulação semestral e edições especiais. O objetivo é resgatar aspectos históricos, sociais e filosóficos dos períodos de repressão e contribuir nos debates jurídicos nacionais e internacionais. O Conselho Editorial contará com a participação de representantes estrangeiros. A composição do conselho já está na portaria. As atividades de conselheiro serão consideradas de relevante interesse público, sem remuneração.