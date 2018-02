Comissão do Meio Ambiente faz sessão esvaziada A primeira reunião após a aprovação dos requerimentos da comissão especial do meio ambiente na Câmara "começou mal", na avaliação do deputado Ivan Valente (Psol-SP). Em uma sessão esvaziada, que conta com apenas cinco deputados, são ouvidos esta tarde o superintendente de infraestrutura rodoviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mário Mondolfo, e o gerente de meio ambiente da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq), Marcos Maia Porto.