Comissão do Congresso consolidará legislação brasileira O segundo-vice-presidente do Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), anunciou nesta quarta-feira a criação de uma comissão do Congresso para consolidar a legislação brasileira. Jucá disse que o colegiado, que terá ele como relator e o deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) como presidente, tem por objetivo fazer um pente-fino nos mais de 180 mil dispositivos legais a fim de verificar se eles estão em harmonia com a Constituição Federal. O colegiado terá prazo de dois anos para realizar o trabalho.