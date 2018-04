Comissão diz que Lupi agiu com indiferença A conselheira Marília Muricy, relatora do processo aberto na Comissão de Ética Pública da Presidência da República para apurar a conduta do ministro Carlos Lupi (Trabalho), fez uma dura análise do comportamento do pedetista, condenando "suas inquestionáveis e graves falhas como gestor" e a "irresponsabilidade de seus pronunciamentos públicos".