Comissão divulgará lista de emendas para ambulâncias O presidente da Comissão Mista de Orçamento da Câmara, Gilmar Machado (PT-MG), vai divulgar na próxima terça-feira a lista com todos os deputados e os senadores que apresentaram emendas individuais ou de bancada ao Orçamento para a compra de ambulâncias. O levantamento, que está sendo preparado pela comissão, também será encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Federal como contribuição às investigações da "Operação Sanguessuga", que já resultou na prisão de 46 pessoas incluindo ex-deputados, assessores parlamentares, empresários e funcionários do governo federal. Além da lista, Machado colocou à disposição do Ministério Público e da PF uma senha de acesso ao sistema que permite o acompanhamento da execução orçamentária, o Siafi. "Não temos motivo para evitar a transparência", afirmou Machado. O deputado, que assumiu a presidência da Comissão no dia 18 de abril passado, já estava montando um núcleo para acompanhar a execução do Orçamento e tentar detectar eventual participação de servidores públicos na intermediação de liberação dos recursos. Na mesma linha de tornar mais transparente a execução orçamentária, Machado já havia anunciado a abertura do Siafi para três entidades da sociedade e da imprensa, que tenham interesse em acompanhar dados detalhados da liberação de recursos do Orçamento pelo governo federal.