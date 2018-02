Comissão de Transportes foi presidida por Diniz

Na Assembleia Legislativa mineira, o ex-deputado Djalma Diniz foi vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, posto que ainda ocupava no fim da legislatura anterior. Entre as competências da comissão estão a definição de políticas públicas de transporte, de ordenação e exploração de serviços de transporte e "assuntos atinentes a obras públicas".

Diniz também foi interlocutor constante entre o governo do Estado e prefeitos do interior mineiro para a liberação de obras, principalmente a construção e pavimentação de rodovias. "Só durante o governo do Itamar ele perdeu um pouco de espaço", afirmou um deputado da base do governo, referindo-se a Itamar Franco, governador do Estado entre 1998 e 2002. "Antes e depois do Itamar, ele pegava tudo que é contrato nessa área."

Depois de desistir de se candidatar no ano passado, Diniz declarou apoio exclusivo ao deputado estadual Dinis Pinheiro (PSDB), atual presidente da Assembleia mineira. O ex-parlamentar também é ligado a Alexandre Silveira (PPS), atual secretário extraordinário de Gestão Metropolitana de Minas.

Quando renunciou à candidatura, Djalma Diniz não justificou formalmente a decisão. Á época especulou-se tratar de problema de saúde. "A saúde dele está ótima. O problema é que nos últimos dez anos a empresa (Pavotec) cresceu demais e os contratos com o governo começaram a chamar muita atenção", disparou um deputado oposicionista, que pediu para não ser identificado. Ele atuou ao lado de Diniz durante os quatro mandatos.

Membro da Assembleia de Deus, Diniz se define como "empresário do ramo da construção pesada". Foi filiado ao PSDB antes de migrar para o PPS, em 2005.