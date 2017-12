Comissão de Sindicância avalia processos contra 16 deputados A Comissão de Sindicância da Câmara está reunida para analisar os processos contra os 16 deputados acusados de suposto envolvimento no esquema e compra superfaturada de ambulâncias para prefeituras. O corregedor da Câmara, Ciro Nogueira (PP-PI), que preside a comissão, já recebeu a lista com os nomes de deputados apontados pela servidora do Ministério da Saúde, Maria da Penha Lino como beneficiados pelo esquema, em longo depoimento prestado em Cuiabá (MT). Nessa lista de 81 nomes, constam deputados já citados na lista anterior, em poder da Câmara, segundo avaliação prévia da Corregedoria. Integram a comissão de Sindicância, além de Nogueira, os deputados Robson Tuma (PFL-SP), Jorge Alberto (PMDB-SE), Odair Cunha (PT-MG) e Givaldo Carimbão (PSB-AL).