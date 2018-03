Comissão de Orçamento aprova texto-base da LDO 2011 A Comissão Mista do Orçamento aprovou hoje o texto-base do relatório do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2011. Uma das principais alterações feitas no relatório do senador Tião Viana (PT-AC) foi a retirada da regra de cálculo do reajuste do salário mínimo para o próximo ano.