Comissão de Orçamento adia apresentação do relatório de receitas A apresentação da reestimativa de receitas na Comissão de Orçamento do Congresso, inicialmente prevista para esta quarta-feira, foi adiada para o dia 11 de fevereiro, segundo informou o relator Francisco Dornelles (PP-RJ). Dornelles disse que "não haveria tempo hábil para a execução do texto", já que teria recebido os dados da receita apenas na última sexta-feira. Nos bastidores do Congresso, os parlamentares estão prevendo uma receita de aproximadamente 704 bilhões de reais, o que representa um resultado de cerca de 23 bilhões a mais do que era inicialmente previsto. Isso poderia reduzir o corte do Orçamento para compensar as perdas com o fim da cobrança da CPMF. O presidente da comissão, senador José Maranhão (PMDB-PB), negou que haja qualquer estimativa sobre o tamanho dos cortes e que sem os dados do relatório de receitas é impossível fechar esses números. (Texto de Cláudia Pires; Edição de Mair Pena Neto)