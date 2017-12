Comissão de Ética irá analisar gesto de Marco Aurélio Garcia A Comissão de Ética Pública, órgão que assessora o presidente da República, decidiu analisar o caso do assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, flagrado fazendo gesto obsceno por um cinegrafista da TV Globo, na noite de quinta-feira. Garcia pediu desculpas nesta sexta-feira e justificou a reação como um ato de "indignação", após reportagem do Jornal Nacional informar que a aeronave apresentava problemas técnicos desde o último dia 13 de julho. Ele argumentou que "alguns setores" da mídia e da oposição culparam precipitadamente o governo pelo acidente com o vôo 3054 da TAM, alegando problemas na pista principal de Congonhas, por isso reagiu daquela maneira. "O sentimento que extravasei, em privado, foi e é de repúdio àqueles que trataram sordidamente de aproveitar a comoção que o país vive, para insistir na postura partidária de oposição sistemática a um governo duas vezes eleito pela imensa maioria do povo brasileiro", disse Garcia em nota. A comissão discutirá o episódio na reunião do próximo dia 30, mas só tem poder de recomendar eventuais punições. A decisão final cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Importante auxiliar do presidente, Marco Aurélio Garcia negou que o gesto tenha expressado alívio ou felicidade. As imagens trouxeram constrangimento a Lula e foram classificadas como "lamentáveis" por outros interlocutores do presidente. (Por Natuza Nery)