Comissão de Ética do PR recomenda punição de Mabel A Comissão de Ética do PR decidiu recomendar ao partido a suspensão das atividades partidárias do deputado federal e ex-líder Sandro Mabel (GO) e a dissolução do PR do Estado de Goiás. Se o partido acatar a sugestão, Mabel não perderá o mandato, mas não poderá exercer nenhuma atividade partidária na Câmara, como relatar projetos e presidir comissões.