Comissão de Ética deve decidir hoje sobre cargos de Afif A Comissão de Ética Pública da Presidência da República deve decidir na tarde desta segunda-feira sobre a acumulação de cargos do ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos (PSD), que assumiu o posto sem deixar de ser vice-governador do Estado de São Paulo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo presidente do órgão, Américo Lacombe.