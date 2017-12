Comissão de Ética da Presidência entregará ofício a Temer

BRASÍLIA - O presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Mauro de Azevedo Menezes, concederá nesta quarta-feira, 15, coletiva de imprensa para comentar o resultado de uma reunião extraordinária que aconteceu no último dia 13. De acordo com o aviso de pauta, Menezes também informará o conteúdo de um ofício que será enviado ao gabinete do Presidente da República em exercício, Michel Temer.

Na semana passada, Menezes teve um encontro com ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para externar a preocupação com a exoneração do secretário-executivo da Comissão, Hamilton Cruz.

"Esse cargo sempre foi preenchido como resultado de uma indicação do presidente da Comissão", disse. "Constitui-se numa novidade, é uma ingerência nociva ao trabalho isento que a Comissão de Ética Pública vem fazendo", disse na ocasião.

Menezes assumiu o cargo no dia 15 de março, um mês antes da abertura do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff na Câmara. A nomeação de Hamilton Cruz aconteceu no dia 9 de maio. Na ocasião, Menezes disse não acreditar que a exoneração possa ter sido uma espécie de retaliação do governo em exercício Michel Temer.