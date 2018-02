Comissão de Ética cobra explicações de Tuma Júnior A Comissão de Ética da Presidência da República abriu um procedimento preliminar sobre o envolvimento do secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, com a máfia chinesa. Em reunião hoje, os membros da comissão decidiram dar um prazo de cinco dias para Tuma Júnior dar explicações sobre o conteúdo do inquérito da Polícia Federal, que mostra ligações dele com Paulo Li, apontado como um dos chefes da máfia chinesa em São Paulo.